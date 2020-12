Corpo de refém assassinado durante assalto a banco é enterrado no cemitério de Cametá, no Pará

Por G1 PA — Belém 03/12/2020 09h46 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Familiares e amigos participaram na manhã desta quinta-feira (3) do enterro de Alessandro de Jesus Lopes Moraes, de 25 anos, assassinado na madrugada de quarta-feira (3) durante assalto ao Banco do Brasil em Cametá (PA). Agentes de segurança pública fazem buscas aos criminosos.

