Corpo é encontrado no rio Tapajós em frente à Capitania Fluvial de Santarém

(Foto: PM-PA) – Na madrugada de terça-feira (3), militares do 3° Batalhão de Polícia Militar(3º BPM) foram acionados por funcionários que fazem manobras de navios, para averiguar a informação de um corpo encontrado boiando no rio Tapajós, em frente à Capitania Fluvial de Santarém.

Conforme a PM, ao chegarem no local, constataram a presença do corpo e acionaram de imediato o Corpo de Bombeiros, que realizou a retirada do cadáver das águas.

A Polícia Científica por meio do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, aparentemente do sexo masculino. Até a publicação desta matéria, o corpo não havia sido identificado. (As informações são do O Impacto – Colaborou Marina Bandeira).

