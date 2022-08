Corpo em estado de decomposição é encontrado próximo a balneário de Parauapebas

Vítima teve pés e mãos amarrados com um fio elétrico, dedos das mãos decepados e apresentava perfurações de arma branca (Foto: Reprodução / Portal Pebinha de Açúcar)

Moradores teriam encontrado o cadáver e acionaram a Polícia Militar.

Um corpo em estado de decomposição foi localizado, no final da tarde desta terça-feira (2), nas proximidades da Estrada Paulo Fonteles, que dá acesso a um balneário, na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima do sexo masculino ainda não foi identificada. (As informações são do Native News Carajás)

Moradores teriam encontrado o cadáver e acionaram a Polícia Militar. O corpo tinha pés e mãos amarrados por um fio elétrico, alguns dedos das mãos estavam decepados e perfurações de arma branca. A vítima usava uma bermuda jeans e camiseta.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou à Polícia Científica a remoção do corpo. O caso é investigado pela Equipe de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, que já iniciou as diligências para tentar identificar a vítima, assim como autoria e motivação do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/08/2022/08:05:53

