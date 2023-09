Corpo encontrado é de jovem desaparecido a 25 dias em Novo Progresso

Felipe Coelho Amaral (Foto/crédito: Arquivo pessoal) – Felipe Coelho Amaral tem 21 anos e foi visto pela última vez no dia 21 de agosto de 2023, quando saiu de casa e nunca mais retornou. (Foto:Reprodução tv progresso facebook)

Na tarde desta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, populares encontraram o corpo nas proximidades de uma cascalheira na saída da cidade de Novo Progresso sentido Miritituba. O local é o mesmo aceso onde foi encontrado outro corpo em decomposição. A ocorrencia foi atendida pelas policia civil e militar.

As roupas coincidem com as roupas que Felipe Coelho Amaral, de 21 anos, estava usando no ultimo dia que foi visto em Novo Progresso.

Leia mais>Dois jovens de 12 e 16 anos foram dados como desaparecidos; um foi encontrado, outro, mãe foi para Itaituba pedir ajuda

Familiares identificaram os restos mortais como sendo de Felipe Coelho Amaral tem 21 anos.

Ele foi visto pela última vez por volta das 2h00min, quando saiu de sua residência no Bairro Nego do Bento em Novo Progresso e não mais voltou. De acordo com os familiares, Felipe éra usuário de drogas e tem passagem pela polícia, não costuma ficar fora de casa sem avisar.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2023/07:20:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...