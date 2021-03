Em plena Pandemia ambulância de Novo Progresso fica parada em oficina em Santarém

Ambulância foi flagrada encostada em oficina em Santarém distante 780 km de Novo Progresso (Foto: Colaborador do Jornal Folha do Progresso – Via WhatsApp)

Há mais de 15 dias a Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso está encostada em uma oficina “2A AUTO SERVICE” na cidade de Santarém-PA, distante aproximadamente 780 quilômetros da cidade de Novo Progresso. O colaborador do Jornal Folha do Progresso esteve no local e conversou com o responsável da oficina e a resposta que teve, é que o veículo chegou quebrado foi feito orçamento e não houve autorização para concerta-lo.

O momento delicado que a população vive com a pandemia da Covid-19, uma atenção muito especial dos gestores públicos para a saúde é de extrema necessidade. No entanto, em Novo Progresso é diferente, sequer tiveram interesse em autorizar o conserto da ambulância que ajuda a salvar vidas, sobretudo neste momento de caos na saúde. Não é por falta de dinheiro, basta acessar o portal da transparência e ver os valores que já foram repassados recentemente pelo Governo Federal na conta da prefeitura e mais parcelas, entrarão na conta do Poder Executivo Municipal.

Outro Lado

Em conversa via WhatsApp com Secretaria de Saúde de Novo Progresso, disse que não procede a informação, em seguida pediu para oficializar a SEMSA.

Secretaria: Por favor oficializar para Semsa

Jornal: Mas, a senhora não sabe?

Não respondeu até fechamento desta edição.

