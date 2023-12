Correios podem abrir mais de 20 mil postos em concursos

Cresce a expectativa pela realização do novo concurso do Correios. Após a contratação de pessoal ser considerada uma das principais reivindicações dos servidores em um acordo coletivo com a empresa, nota técnica interna indica que está em fase de estudos a elaboração de um modelo para que seja realizado um Plano de Desligamento Voluntária (PDV) ou Incentivado (PDI).

A nota também indica que já estão sendo feitos estudos internos sobre a necessidade de pessoal, para que o novo concurso possa ser efetivamente realizado em médio prazo. Análise preliminar prevê a necessidade de nada menos do que 6.919 servidores, além de 13.838 cadastros reserva de pessoal, o que corresponde a um total de 20.757 postos.

A intenção é reoxigenar o quadro de funcionários, com a possibilidade de contratar novos servidores sem grande aumento de despesas. A nota avalia a possibilidade da seguinte forma: “alternativa atrativa e benéfica tanto para a empresa, que pode se beneficiar da redução de custos, quanto para os colaboradores, inclusive para os empregados com maiores salários que optarem pelo desligamento (retorno financeiro recíproco), de forma a contratar no curto e médio prazo novos empregados por meio da realização de concurso”.

A realização do novo concurso dos Correios é aguardada desde 2 de janeiro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou despacho revogando o processo de privatização de oito empresas públicas, incluindo os Correios.

Os estudos para o novo certame também chegaram a ser anunciados em 12 de setembro pelo presidente da empresa, Fabiano Silva. “Esse concurso não apenas abrirá portas para novos talentos, mas também fortalecerá a categoria dos Correios, trazendo sangue novo e conhecimento atualizado para a empresa”, disse, na ocasião.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/19:36:33

