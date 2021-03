Covid-19: Crianças de 7 anos e adolescentes de 16 estão entre os 222 casos confirmados nesta quinta (11) no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Agora, são 380.924 casos e 9.244 óbitos no Pará. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: http://covid-19.pa.gov.br.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública atualizou, no início da noite desta quinta-feira (11), os números da Covid-19 no Pará.

You May Also Like