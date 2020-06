Covid-19: quantidade de novos casos em Novo Progresso aumentam e mortes se mantém estável eleva para 84.654 casos e 4.583 óbitos por Covid-19 no estado.

O aumento diário de casos em Novo Progresso por covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, vem aumentando as mortes se manteve estável nesta semana com 2 óbitos, e com 21 novas infecções.

Assim, o municipio progressense alcançou um total de 306 casos, com 2 mortes. De acordo com o boletim divulgado pelas autoridades locais, o ritmo de contágios volta a subir nas ultimas 48 horas 42 novos casos confirmados por exame teste rápido. O saldo da semana com a soma de 86 novos casos , é o maior registro de ocorrências deste o inicio da pandemia em março no municipio.

A mesma progressão é a registrada na quantidade de recuperados 229 numero menor anunciado até agora com 10 internados, os falecimentos, se manteve com dois óbitos.

Veja o Boletim do dia 20 de Junho de 2020



Casos no Pará

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou neste sábado (20) mais 98 novos casos de Covid-19 e 15 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos 7 dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.675 casos e 49 óbitos acontecidos em dias anteriores. Agora são 84.654 casos e 4.583 óbitos por Covid-19 no estado.

De acordo boletim, o Pará ainda possui 71.1110 recuperados, 8.004 casos descartados e 376 em análise.

Casos no Brasil

Brasil ultrapassa marca de um milhão de casos da COVID-19

Segundo os dados divulgados pelas secretarias de saúde dos estados nesta sexta-feira (19), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa que, até o presente momento, são notificados 1.032.913 casos confirmados da COVID-19 no Brasil. Desse total, 54.771 dos diagnósticos do novo coronavírus (SARS-CoV-2) foram adicionados nas últimas 24h.

No país todo, são 48.954 óbitos acumulados em decorrência da infecção respiratória, sendo 1.206 novos registros dentro das últimas 24h — isso não significa que os óbitos ocorreram, de fato, de ontem para hoje. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 4,7%. Já a taxa de mortalidade no país é de 23,3 para cada 100 mil habitantes, enquanto a de incidência da infecção respiratória é de 491,5 para cada 100 mil pessoas.

Novo coronavírus já contaminou mias de um milhão de brasileiros (Imagem: reprodução/ Conass)

No globo, o Brasil é a segunda maior nação em número de casos totais da COVID-19 e em óbitos pela doença respiratória. Nas duas situações, está atrás somente dos Estados Unidos, com 2,29 milhões de casos confirmados e 121,3 mil mortes, segundo os dados levantados pela plataforma Worldometer. Em todo o mundo, as autoridades de saúde já somam 8,7 milhões de contaminados, sendo 461 mil mortos.

