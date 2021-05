Adolescente aborta duas vezes após ser abusada pelo próprio pai

De acordo com investigações da Justiça do Amazonas, as violências sexuais eram constantes, e por isso, a vítima revela ter engravidado duas vezes e, consequentemente, ter feito abortos. (Foto:Reprodução)

Os crimes ocorriam desde que a jovem tinha apenas seis anos de idade

Uma adolescente de 14 anos revela ter abortado duas vezes após sofrer uma série de estupros do próprio pai. O acusado responde a processo de homicídio da mãe da vítima na Justiça, e agora, foi condenado a 15 anos de prisão por ter abusado sexualmente da filha. Os envolvidos são moradores de Humaitá, em Manaus.

Os crimes teriam começado quando a jovem ainda tinha cinco anos de idade, mas o primeiro abuso ocorreu quando ela completou seis anos. De acordo com investigações da Justiça do Amazonas, as violências sexuais eram constantes, e por isso, a vítima revela ter engravidado duas vezes e, consequentemente, ter feito abortos.

Denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público, e o processo está marcado para uma audiência de instrução no próximo dia 2 de julho. Charles José Fernandes da Cruz, juiz titular da 2.ª Vara da Comarca de Humaitá, negou o direito do pai da menina de recorrer da sentença de liberdade.

Com informações do Portal Holanda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/feirao-de-estagio-e-emprego-ofertara-mais-de-100-mil-vagas-em-diferentes-empresas/]

Curtir isso: Curtir Carregando...