Corinthians é dominado do início ao fim e perde para o Fortaleza no Castelão

Neste domingo, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza, no Castelão, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robson marcou o único gol da partida, mas o Leão do Pici foi amplamente superior no confronto, dominando as ações do início ao fim. Batido, o Timão perdeu a invencibilidade de seis jogos na competição.

O Fortaleza foi dominante do início ao fim da primeira etapa. A equipe mandante foi eficiente na marcação pressão e criou diversas oportunidades de gol, abrindo o placar com um belo chute de Robson. A única chance do Corinthians veio dos pés de Mateus Vital, que parou em defesa de Felipe Alves.

No segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola, mas foi o Fortaleza que teve as melhores chances, com David perdendo grande oportunidade. Na reta final, o Alvinegro apostou em cruzamentos para a área, mas não obteve sucesso.

Com o revés, o Corinthians estacionou nos 14 pontos, na 12ª colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Atlético-MG, no sábado da semana que vem, às 19h, na Neo Química Arena. Enquanto isso, o Fortaleza chegou aos 21 pontos, na quarta posição. O próximo compromisso da equipe é contra o São Paulo, no Morumbi, às 17h do sábado.

O jogo – O Fortaleza começou no campo de ataque e teve a primeira finalização perigosa da partida. A bola ficou oferecida na entrada da área para David, que chutou forte por cima do travessão. Na sequência, Matheus Vargas enfiou para Robson, que ficou de frente para Cássio e finalizou em cima do goleiro.

O Leão do Pici permaneceu no ataque e assustou com Matheus Vargas, que chutou e parou em Cássio. Aos 18 minutos, o Fortaleza transformou o volume em gol. Robson recebeu a bola na intermediária e acertou uma linda finalização no ângulo, sem chance para Cássio.

Na primeira oportunidade do Corinthians na partida, Mateus Vital recebeu de Fagner pela esquerda e chutou forte, parando em defesa de Felipe Alves. David, do Fortaleza, teve nova chance, chutando à esquerda do gol defendido por Cássio.

Mesmo com o Corinthians precisando atacar, foi o Fortaleza que teve a primeira chance da etapa final. Robsou serviu David dentro da área, e o atacante finalizou para fora, desperdiçando grande oportunidade. Na sequência, David pegou sobra de dentro da área e chutou à esquerda, tirando tinta da trave.

O Corinthians respondeu com Jô, cabeceando à esquerda do gol. Mesmo tendo mais posse de bola, o time comandado por Sylvinho seguiu tendo dificuldade para criar jogadas no campo de ataque. O Timão apostou em cruzamentos, que foram neutralizados pela defesa do Fortaleza.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...