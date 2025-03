Criança de 5 anos morre após ser arremessada de ponte pelo pai

Criança de 5 anos morre ao ser arremessada de ponte pelo pai / Foto: Divulgação/Polícia Civil

Após o ato, ele se entregou às autoridades e admitiu a autoria do homicídio.

Um crime chocante abalou a cidade de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (25/03).

Um homem de 39 anos, identificado como Tiago Ricardo Felber, matou o próprio filho, Theo Ricardo Ferreira Felber, de apenas 5 anos, ao arremessá-lo de uma ponte sobre o rio Vacacaí.

Após o ato, ele se entregou às autoridades e admitiu a autoria do homicídio, que será investigado como qualificado.

Tentativa anterior e detalhes do crime

Segundo informações da polícia, o crime não foi um ato impulsivo. O delegado Daniel Severo, responsável pelo caso, revelou que Tiago já havia tentado tirar a vida do menino na véspera, mas não conseguiu executar o plano. No dia do assassinato, câmeras de monitoramento registraram o suspeito andando de bicicleta com o filho na cesta, horas antes de levá-lo à ponte. O contraste entre o passeio aparentemente tranquilo e o desfecho brutal intensificou a comoção na região.

Repercussão e luto em São Gabriel

A morte de Theo gerou profunda tristeza na comunidade. A prefeitura de Nova Hartz, onde o menino residia com a mãe, emitiu uma nota de pesar: “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento de Theo Ricardo Felber, aluno da EMEF Imigrante. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de imensa dor”. A criança estava passando alguns dias com o pai quando a tragédia ocorreu, o que levantou debates sobre os motivos que levaram ao crime.

Tiago Ricardo Felber se apresentou voluntariamente à polícia logo após o ocorrido e confessou o assassinato. Ele agora enfrenta acusações de homicídio qualificado, e as autoridades seguem apurando os detalhes do caso.

A investigação busca esclarecer se houve premeditação clara e quais foram as circunstâncias que culminaram no ato extremo. Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para reconstruir a cronologia dos eventos.

Fonte: AF NOTÍCIAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/12:14:38

