Quase 3 mil vagas serão ofertadas nos cursos de capacitação da UNAMA

O projeto é realizado desde 2014 pela instituição e, nesta edição, contará com mais de 90 cursos, confira alguns deles: Como fazer um podcast; Técnicas de Oratória; Educação de Surdos e Práticas Bilingues; Fisiologia respiratória; Inovação Tecnológica na Segurança da Informação; Instalação e configuração do Windows; Terminal Service; Estratégias de Impulsionamento no Instagram; Criando a Identidade Visual do seu negócio; Produção de vídeos rápidos no celular para engajamento; Montando seu treino de musculação; Metodologia da Avaliação da Somatotipia Aplicada ao Treinamento Físico; Imersão a Bioquímica Laboratorial; Extração de Óleos Essenciais; Interpretação Clínica de Hemogramas; Prática da Coloração de Papanicolau; Introdução as Práticas Laboratoriais; Elaboração e Aplicação de Questionários para Pesquisa; Psicoterapia Infantil e suas técnicas; Eletricidade Básica; Atualização em Manipulação de Alimentos,; Produção de Acarajé; Produção de Queijo Artesanal entre outros.

De acordo com o reitor do Centro Universitário, Elzo Vieira, os cursos de capacitação oferecem a oportunidade de adquirir novas habilidades ou aprimorar as existentes. “Essa é uma grande oportunidade para a comunidade, pois o Projeto Capacita contribui para o desenvolvimento profissional, tornando os participantes mais competentes em suas áreas de atuação”, ressalta.

A capacitação contínua é um fator determinante para a progressão na carreira. Pensando nisso, a UNAMA Santarém está ofertando, durante esse período de férias, minicursos nas áreas da saúde, exatas e ciências sociais. O Projeto Capacita está com as inscrições abertas com quase 3 mil vagas. As atividades acontecem de 08 a 26 de janeiro de 2024.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com