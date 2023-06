Criança de 9 anos defende mãe com golpes de faca contra agressor em MT

Vítima tem 18 anos e foi atingida a facadas na região do tórax — Foto: PM MT

Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito havia enforcado e arrastado a mulher pelos cabelos pela rua, momento em que a criança pegou uma faca e partiu para cima do agressor, e atingiu os braços e ombros do suspeito.

Uma criança de nove anos defendeu a mãe, de 40 anos, com golpes de faca contra o agressor, de 33 anos. O suspeito foi preso em flagrante pelas agressões, segundo a Polícia Militar. O crime teria sido cometido na rua diante de testemunhas na madrugada deste domingo (11), em Cáceres, a 250 km de Cuiabá.

A mulher contou aos militares que não sabe por qual razão o companheiro começou as agressões. Ela lembra apenas que os dois consumiam bebida alcoólica, quando ele começou a enforcá-la e a puxar seus cabelos.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi atendida pela equipe médica plantonista e, em seguida, foi liberada.

O suspeito tentou fugir do local com a chegada da polícia, mas foi preso em flagrante. Ele foi levado para o Hospital Regional devido aos ferimentos de faca e, pouco depois, também foi liberado e encaminhado para a delegacia.

A Polícia Civil investiga o caso.

Medida Protetiva online – Pode ser solicitada pelo site. Clique em “Solicitar Medida Protetiva” e depois em “Iniciar Pedido de Medida Protetiva”.

SOS Mulher – Botão do Pânico – Aplicativo que deve ser instalado no celular e poderá ser utilizado para mulheres com medidas protetivas determinadas judicialmente e que morem em em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, cidades com unidades do Ciosp instaladas.

