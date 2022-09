Pistoleiro executa jogador de futebol na porta de casa no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – No início da noite de quarta-feira (31), o jovem identificado como Wemerson Cardoso, 23 anos, foi “fuzilado”, na Rua Francisca Maria de Jesus, Bairro Promissão III, na cidade de Paragominas, sudeste do Pará.

De acordo com relatos de testemunhas, os autores do crime seriam dois homens em uma motocicleta. O veículo se aproximou da vítima e o “garupa”, teria descido e disparado várias vezes na direção de Wemerson. O rapaz estaria jogando futebol no meio da rua e morreu no local do atentado.

Depois de executar o “alvo”, os assassinos desapareceram do local do crime. a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas e chegaram rápido ao local do crime para realizar as primeiras investigações. Não foi confirmado se a vítima teria passagem pela polícia.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. A PM realizou várias diligências, mas os suspeitos não foram presos. A execução de Wemerson Cardoso chamou a atenção pela audácia dos pistoleiros de executarem a vítima na frente de muita gente. (Com informações do Portal Debate, com Roma News).

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...