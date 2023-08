Criança foi estuprada pelo próprio pai no Dia dos Pais, no último domingo (13) (Foto:Reprodução).

Laudo médico confirmou o abuso sexual. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, tentou resistir à prisão

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha no último domingo (13), Dia dos Pais. O crime foi registrado na cidade de Montes Claros, região norte de Minas Gerais, após a vitima, de apenas 3 anos, relatar para a mãe o que houve. Segundo a criança, o pai enfiou dedos em suas partes íntimas, causando dores na região.

De acordo com a mãe da menina, uma mulher de 43 anos, a criança foi passar a data comemorativa com o pai após comum acordo. No entanto, o genitor demorou a devolver a criança no tempo estabelecido, de duas horas. E disse ainda que o suspeito apresentava sinais de embriaguez quando finalmente apareceu na casa dela trazendo a filha.

O casal teve um relacionamento por cerca de um ano, que gerou a menina, mas estavam separados desde antes do nascimento dela. Os dois moram no mesmo condomínio, porém em apartamentos diferentes.

O horário combinado para a devolução da menina seria às 18h, o que não ocorreu. A mulher, então, contatou sua advogada, que tentou, sem êxito, falar pelo telefone com o homem. Ele só apareceu de volta com a filha por volta das 19h40.

A mãe notou a chegada na garagem do prédio e, após estranhar a demora do ex em deixar o veículo, desceu do apartamento onde mora. Próxima ao carro, ela relata que identificou nele sinais de embriaguez. A menina estava deitada no banco de trás. Em seguida, ela pegou a menina no colo e a levou para sua casa, onde ela se queixou de dores no “bumbum”.

Questionada sobre o motivo do incômodo, a criança afirmou que o pai havia colocado o dedo nas partes íntimas dela. A mulher, então, procurou um hospital e acionou a Polícia Militar para cuidar do caso. O laudo médico confirmou o abuso sexual.

Homem resistiu à polícia

Segundo o boletim de ocorrência, o homem apresentava sintomas de embriaguez e resistiu à prisão pelos policiais. Os agentes tiveram que contê-lo e imobilizá-lo após ele tentar fugir do local. O pai também acusou a mãe de mentir sobre a denúncia de estupro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O homem poderá responder por estupro de vulnerável, que enquadra qualquer ato libidinoso praticado contra uma pessoa menor de 14 anos. A classificação do crime ocorre independentemente da duração do ato ou de sua superficialidade. A pena, prevista no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pode chegar a 15 anos de prisão.

Fonte: Gabriel Bentes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/18:31:45

