Criança morre afogada na praia do amor em Outeiro

O afogamento foi na tarde do último domingo (4), mas a morte só foi confirmada na manhã desta segunda-feira (5).

Com a chegada do verão amazônico nos próximos meses, a atenção nas praias do Pará devem ser redobradas. Na tarde do último domingo (4), duas crianças se afogaram na praia do amor, Distrito do Outeiro em Belém.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), um menino e uma menina de aproximadamente 3 anos, sumiram nas águas da praia. A menina conseguiu ser reanimada, mas o menino foi levado ao hospital desacordado. Os bombeiros confirmaram a morte da criança na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo a nota, o CBMPA e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informam que os Guarda-Vidas de Outeiro foram acionados por conta do desaparecimento uma criança na Praia do Amor. A criança foi encontrada desacordada.

Os guarda-vidas realizaram os primeiros procedimentos de resgate e em seguida, tendo em vista a gravidade da situação, encaminharam o menino a uma unidade de saúde, onde foi constatado o óbito. Ele estava com pai no momento do acidente.

