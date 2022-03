Criança morta é sepultada sob forte comoção em Marabá

Sepultamento foi acompanhado por familiares e colegas da família (Foto| James Oliveira/ RBATV)

O menino de 5 anos morto na última quarta-feira (16), em Marabá, sudeste do estado, foi sepultado sob forte comoção no final da tarde de hoje (18).

O sepultamento de Júlio Henrique Brito de Miranda ocorreu no Cemitério Parque Marabá e foi acompanhado por familiares e amigos da família. Uma campanha solidária foi feita nas redes sociais para ajudar a arcar com as despesas do enterro. (A informação pe do Diário do Pará)

Sepultamento foi acompanhado por familiares e colegas da família.

O caso

Júlio Henrique foi morto por três menores de idade de 9, 11 e 13 anos. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quinta (17), às margens de uma represa.

Segundo as investigações, o menino havia desaparecido da frente da casa dele, onde estaria brincando de peteca (bola de gude). Após um desentendimento por conta da brincadeira, ele teria sido levado para uma represa, onde teria apanhado com chutes, socos, pontapés e ainda agredido com fios de celular e energia.

Ainda segundo a polícia, o garoto foi empurrado para a represa, como não sabia nadar morreu afogado.

Três menores foram apresentados na 21ª Seccional de Polícia Civil responsáveis pelo ato. Após serem ouvidas, as duas crianças de 9 e 11 anos foram entregues ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. Enquanto o de 13 anos foi apreendido.

Como o pequeno Júlio Henrique foi encontrado nu, a Polícia Civil solicitou exame sexológico forense no CPC “Renato Chaves”, para que um médico aponte ou não se ele também foi vítima de abuso sexual.

A criança foi encontrada morta em uma represa na Vila Capistrano de Abreu, na zona rural Dol Carajás 02

Veja a reportagem de James Oliveira da RBATV

