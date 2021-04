Criança tem flecha encravada na cabeça durante brincadeira na zona rural de Oriximiná, no PA

Criança com flecha encravada na cabeça foi socorrida de ambulancha por equipe do Samu e bombeiros civis de Oriximiná — Foto: Leonardo Souza

Menina de seis anos de idade ia passando embaixo de um trapiche (espécie de ponte) quando o irmão flechou em direção ao rio e acabou acertando a irmã.

Uma brincadeira de criança quase termina em tragédia na comunidade Serrinha, na zona rural do município de Oriximiná, no oeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (8). Um menino estava brincado com os apetrechos de pesca do pai e acabou acertando a cabeça da irmã de 6 anos de idade, com uma flechada.

De acordo com o relato de José Francisco, pai das crianças, foi um desespero quando viu a fecha encravada na cabeça da filha.

“O menino estava brincando e eu chamei ele pra vir me ajudar com uma coisas. Eu não vi quando a menina desceu pra tomar banho no rio. Ela passou por baixo do trapiche e o irmão não viu. Ele soltou a flecha e logo em seguida a irmã apareceu na beira do rio e a flecha acertou a cabeça dela. Foi uma momento de descuido, eu não esperava. Foi tudo muito rápido, não teve como evitar. Na hora foi um desespero, um corre-corre”, disse o José Francisco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e com o auxílio dos bombeiros civis deslocou uma equipe de ambulancha até à comunidade Serrinha para o resgate da criança.

“Graças a Deus nós temos essa parceria com os bombeiros civis e o transporte de lancha agilizou nossa chegada até à comunidade Serrinha.

A criança estava com a flecha encravada na cabeça, mas estava estável e orientada. Fizemos o primeiro atendimento dentro da ambulancha e seguimos para a cidade para avaliação médica, mas ao que tudo indica a flecha não atingiu o crânio, a perfuração foi superficial”, contou o coordenador do Samu, Fabiano Dias.

O Samu foi chamado por volta das 11h40 e o deslocamento de ida e volta levou cerca de 40 minutos. Após a chegada à cidade, a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento 24H, para exames e avaliação para remoção da flecha.

*Com informações de Leonardo Souza, de Oriximiná

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...