Funcionário de mineradora é assassinado em Marabá

(Foto:Reprodução) – Vítima foi morta a tiros no quarto onde morava

Matheus Santana do Carmo, funcionário da mineradora Buritirama, foi encontrado morto com sinais de tiros dentro do quarto onde morava, na Vila União, zona rural de Marabá, município do sudeste paraense. O crime ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (8).

Policiais militares do posto policial da Vila União foram acionados por moradores, que informaram ter ouvido disparos por volta das 6h. A guarnição foi até o local e constatou o corpo de Matheus no chão do quarto, localizado na avenida Rio Preto, a principal da comunidade. A vítima estava sem roupas.

Os moradores da comunidade afirmam que não viram quem realizou os disparos. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso.

Com informações do portal Ver-o-Fato

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...