Crianças do Assentamento “Terra Nossa” perdem primeiro dia de aula por falta de manutenção nas estradas

Foto: Reprodução | Os alunos do Assentamento Terra Nossa, na vicinal P9, em Novo Progresso (PA), não puderam iniciar o ano letivo nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, devido às péssimas condições das estradas rurais, o transporte escolar não conseguiu trafegar pelas vias internas da comunidade.. As chuvas do fim de semana agravaram a situação, impossibilitando a passagem do transporte escolar e deixando crianças sem acesso à escola.

O problema, que já se arrasta há mais de três anos, gerou revolta entre os moradores, que cobram solução da prefeitura para que interceda junto a mineradora responsável pela manutenção.

O descaso já foi denunciado nas redes sociais, e divulgado no Portal do Jornal Folha do Progresso, em Nota A CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, subsidiária da SERABI MINERAÇÃO responsável pela manutenção da vicinal culpa o inverno Amazônico que impede a manutenção na via. “Infelizmente, o período chuvoso intenso vem dificultando a celeridade no andamento das manutenções que, mesmo com a chuva, continuam acontecendo diariamente. O que ocorre é que são múltiplos pontos e a grande quantidade de chuva torna tudo ainda mais demorado, mas garantiu que as manutenções seguem sendo realizadas diariamente”.

Leia nota completa na íntegra

Enquanto isso, pais e alunos seguem apreensivos, temendo que a situação se prolongue e comprometa ainda mais o acesso à educação na comunidade.

VEJA ABAIXO IMAGENS DAS ESTRADAS:

A CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA emite nota sobre novas denúncias no Assentamento Terra Nossa:

A CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, subsidiária da SERABI MINERAÇÃO S.A, vem, muito respeitosamente, cumprimentar a redação do Jornal Folha de Progresso e esclarecer, mais uma vez, a respeito das manutenções que estão ocorrendo nas estradas do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Terra Nossa.

Conforme já informado, a Chapleau Exploração Mineral LTDA continua realizando o apoio com as manutenções, tanto dos ramais das vicinais, quanto na estrada principal Dois Coringas. Essas manutenções vêm ocorrendo periodicamente e, desde o mês de novembro, a empresa vem atuando incansavelmente nas manutenções das vias do assentamento, como pode ser averiguado através do registro fotográfico.

Infelizmente, o período chuvoso intenso vem dificultando a celeridade no andamento das manutenções que, mesmo com a chuva, continuam acontecendo diariamente. O que ocorre é que são múltiplos pontos e a grande quantidade de chuva torna tudo ainda mais demorado.

Nos últimos dias a equipe realizou manutenções em pontos críticos da Estrada Principal Dois Coringas e também no ramal da P9, onde o ônibus escolar não estava conseguindo trafegar. Possuímos uma equipe pequena e estamos recebendo inúmeras solicitações, contudo, precisamos terminar um ponto para seguirmos para o outro. Por isso, ainda não conseguimos finalizar todos os pontos solicitados, como este do citado vídeo. Entretanto, os equipamentos e equipe seguem dando suporte, inclusive, nesta terça-feira, 04 de fevereiro, se encontram neste ponto da P10 dando o suporte.

As fotos a seguir mostram as manutenções que ocorreram na P9 no dia 03 de fevereiro de 2025 para que ônibus pudesse se deslocar:

As fotos abaixo mostram as manutenções que estão ocorrendo no ramal P10, nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro de 2025:

Solicitamos, mais uma vez, a paciência dos comunitários em relação as manutenções, pois são muitos pontos com problemas simultaneamente. E desde já, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas acerca das manutenções.

Cordialmente,

Diretoria da Chapleau Exploração Mineral LTDA e Serabi Mineração

A Mineradora ainda ressalta que esse local mencionado no vídeo já está em obras, tubos foram instalados nesse espaço hoje mesmo, dia 04 de fevereiro de 2025. No entanto, o período de chuva tem dificultado o trabalho das equipes que precisou dar atenção primeiramente a um outro ponto da estrada estava dificultando a passagem de ônibus.

