Regional do Baixo Amazonas é equipado com novos leitos e aparelhos

Novos aparelhos substituíram equipamentos antigos -(Fotos:Instituto Mais Saúde)

Estado entrega 140 novas camas automáticas para unidade e mais 89 aparelhos para renovação de parque tecnológico

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), no município de Santarém, oeste do Pará, recebeu novos equipamentos do Governo do Estado. Ao todo, o espaço recebeu 140 novas camas hospitalares, motorizadas e com regulagem de altura.

A novidade foi percebida pelo seu Raimundo Nonato Nogueira, de 67 anos, que precisou dar entrada no hospital e se internar. O idoso é natural de Monte ALegre e já é paciente do HRBA desde o ano passado, onde faz tratamento e há nove dias precisou retornar e ser hospitalizado.

O seu Raimundo está em uma cama automática e disse que se sente bem mais confortável com a nova acomodação. “Essa cama é uma delícia. Faz muita diferença. Para mim, está muito bom”, contou.

A entrega das novas camas foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) após doação da empresa Vale S.A. Os novos leitos substituíram as camas antigas e foram distribuídos pelos setores do HRBA. A Clínica Cirúrgica, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, a Clínica Médica e o Acolhimento foram as áreas que receberam o maior número de camas novas. Ao todo, o hospital tem 153 leitos.

“Os pacientes ficaram muito felizes, principalmente os oncológicos que acabam internando muitas vezes. Aumentamos o conforto. As camas são automáticas e com isso eles conseguem sentar confortavelmente, manusear para uma posição mais adequada, além de reduzir o risco de queda”, disse a gerente assistencial Nerllem Maschmann. Ainda segundo Nerllem, “foram priorizados setores em que a unidade recebe usuários de longa permanência”.

Novos equipamentos no parque tecnológico

Além dos novos leitos, a unidade renovou mais uma parte do parque tecnológico. Em outubro, 89 novos equipamentos foram entregues à unidade e foram instalados e distribuídos pelo hospital.

O HRBA recebeu do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) dois equipamentos de Ultrassom e a Sespa foi a responsável pela entrega, sendo: dez incubadoras neonatal; uma torre de vídeo 4K para a realização de cirurgias de videolaparoscopia; sete dermátomos elétricos; cinco estações do exame MAPA.

Além destes, na lista há também um eletrocardiógrafo; um oftalmoscópio; além de bombas de infusão, balanças digitais, monitores e ventiladores. “A atualização do parque tecnológico tende a melhorar ainda mais a assistência ao nosso paciente, garantindo o atendimento de excelência à nossa população”, ressaltou o supervisor de engenharia clínica do HRBA, Heleson Alho.

O Regional possui um parque tecnológico com aproximadamente dois mil equipamentos de atendimento à saúde. Os novos aparelhos também são utilizados na abertura de 20 novos leitos, dez de UTI Adulto e dez de UTI Neonatal, que vai atender os pacientes que seriam recebidos pelo Hospital Municipal de Santarém. A unidade local teve as atividades paralisadas devido a um incêndio ocorrido em setembro deste ano.

“O Hospital Regional do Baixo Amazonas é fundamental para a prestação de um serviço de saúde de excelência no interior do estado. Diante disso, a Secretaria de Saúde decidiu equipar ainda mais a unidade com leitos e aparelhos de tecnologia de ponta, para oferecer o melhor serviço aos paraenses e isso passa pela renovação constante dos equipamentos utilizados”, explicou a Secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade. A unidade fica na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom / HRBA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/10:38:55

