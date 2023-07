Criminoso de alta periculosidade morre após trocar tiros com a polícia, no Pará

(Foto:Reprodução) – A ação foi registrada na manhã de sábado (15), quando policiais civis e militares faziam diligências na cidade à procura de um suspeito. Segundo a polícia, ele pertence a um grupo criminoso, e teria ligação com uma série de homicídios registrados em Porto de Moz.

Os policiais apuravam informações sobre um dos esconderijos do grupo, e ao se aproximarem de um imóvel localizado no bairro Beata, acabaram avistando o suspeito conhecido como Colômbia.

Ao perceber a chegada dos agentes, o homem jogou um celular pela janela e ao tentar fugir, atirou na direção dos policiais, que reagiram atirando de volta. Colômbia acabou atingido e apesar de ter sido socorrido, segundo a polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento no hospital municipal.

Seguindo em diligências, os policiais foram até um imóvel que pertenceria a outro membro de grupo criminoso, conhecido como Jhoko, que está preso. No local foram encontrados vários equipamentos eletrônicos suspeitos: uma motocicleta com visíveis sinais de adulteração, 07 aparelhos celular, um deles com registro de roubo em 2021, 06 munições calibre 38 intactas, e dois notebooks. Todo o material foi apresentado na delegacia.

A arma encontrada com Colômbia foi apreendida, um revólver calibre 38 e seis munições, duas delas deflagradas. Para a polícia, Colômbia seria o executor de pelo menos dois homicídios e duas tentativas de homicídio, cumprindo ordens de um grupo criminoso em atuação na cidade. A polícia conta com o apoio da população para localizar os mandantes desses crimes. Informações podem ser repassadas de forma anônima através do número 181.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/11:37:58

