Criminosos explodem caixa eletrônico em Placas, no Pará

Polícia Militar estima que pelo menos duas pessoas tenham participado da ação criminosa.

Criminosos explodiram um caixa eletrônico do Banco da Amazônia no município de Placas, no oeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (11). De acordo com policiais militares, pelo menos duas pessoas participaram da ação criminosa na agência bancária da cidade, distante quase 700 quilômetros da capital paraense.

A hipótese dos PMs que atenderam a ocorrência é de que os criminosos tenham utilizado um maçarico para realizar o corte na parte de metal do caixa eletrônico. Apesar dos esforços dos assaltantes, a parte em que eles conseguiram acesso não era o local onde o dinheiro do caixa eletrônico está depositado.

De acordo com o Giro Portal, após o gerente da agência bancária confirmar que nada foi levado, foi desqualificado o crime para tentativa de furto em caixa eletrônico. De acordo com os policiais militares, a porta do banco fica aberta 24 horas, o que possibilita ações criminosas como a ocorrida durante a madrugada.

Buscas foram realizadas em bairro e estradas que dão acesso ao município, mas os criminosos não foram localizados.



Foto: Reprodução/PM

Fonte: O Liberal

