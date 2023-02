Criminosos “fuzilam” conselheiro tutelar no interior do Pará

Ricardo Ribeiro de Souza, 37 anos, era conselheiro tutelar (Foto:Reprodução / Blog do Luiz Pereira)

Ricardo Ribeiro de Souza, 37 anos, reagiu a um assalto e um dos suspeitos disparou três tiros contra a vítima, que morreu no local

O conselheiro tutelar municipal Ricardo Ribeiro de Souza, 37 anos, foi morto a tiros por volta das 21h30 da última terça-feira de Carnaval (21), em frente à casa onde morava, no setor Morumbi, em Tucumã, região do Sul do Pará.

Informações iniciais de familiares dão conta que Ricardo estava sentado em uma calçada nas proximidades de onde morava, quando dois indivíduos armados o abordaram em uma moto e tentaram roubar o telefone aparelho de Ricardo. Ele reagiu à ação e um dos suspeitos disparou três tiros contra a vítima, que morreu no local.

Os bandidos não conseguiram levar o aparelho e fugiram na motocicleta em que estavam. Logo após o assassinato, a Policial Militar foi chamada, chegou ao local e preservou a cena do crime.

Na tentativa de localizar e deter os suspeitos pelo crime, viaturas ainda realizaram buscas pelos arredores de onde o crime aconteceu. No entanto, até o momento, nenhum possível envolvido foi identificado.

Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito de Tucumã, Celso Cardoso, lamentou a morte do servidor municipal e demonstrou gratidão pelo serviço que desempenhou na gestão pública. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Ricardo Ribeiro de Souza, Conselheiro Tutelar. Agradecemos sua relevante contribuição pública para o Conselho Tutelar de Tucumã”, diz um trecho da nota.

“Diante desta perda irreparável, rogamos a Deus pelo conforto de todos os familiares e amigos”, finaliza a nota de pesar do prefeito. Nos comentários da publicação, diversas pessoas que conheciam Ricardo prestaram homenagens elogiando a atuação dele e deixaram mensagens de conforto à família.

A reportagem de O Liberal solicitou maiores informações para a Polícia Civil do Pará e para a Polícia Militar do Pará e aguarda retorno acerca das circunstâncias e da investigação do crime.(Com informações de Gabriel Pires).

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/17:02:40

