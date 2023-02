Rede pública do Pará realiza matrículas de novos estudantes a partir de quinta-feira, 23

Rede pública de ensino do Pará abre período de matrículas. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Confira os documentos necessários para matrícula nas escolas da rede estadual. Ainda há vagas disponíveis para novos alunos.

Continua nesta quinta-feira (23) o processo de matrículas para novos estudantes na rede pública de ensino do Pará.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que o procedimento pode ser realizado diretamente na secretaria da escola desejada.

O estudante deve verificar no site da secretaria as unidades que ainda possuem vagas disponíveis.

De acordo com o sistema da Seduc, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, mais de 106 mil já foram preenchidas.

A coordenadora de matrícula escolar da Seduc afirmou que, apesar das aulas já terem começado, as matrículas vão até dia 17 de março.

“É importante ressaltar que ainda estamos matriculando novos estudantes até o dia 17 de março. O estudante pode ir diretamente na escola e fazer essa matrícula, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem”, explica Suely Dumont, coordenadora de Matrícula Escolar da Seduc.

Onde e como matricular

Os estudantes interessados devem acessar o site da Seduc ou ainda ligar na Central de Atendimento (0800.280.0078), a partir de quinta-feira (23), das 08h às 17h, para verificar onde há vagas disponíveis.

Documentação

Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias para matrícula:

original e cópia da certidão de nascimento,

certidão do registro civil ou RG;

CPF e comprovante de residência atual;

duas fotos 3×4 recentes;

carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos);

comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos);

inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo),

e a ressalva ou histórico escolar original.

A renovação de matrícula dos estudantes que permaneceram na rede estadual de ensino ocorre de forma automática.

As aulas na rede estadual de ensino iniciaram no dia 13 de fevereiro. Até a última sexta-feira (17), a Seduc já havia registrado quase 434 mil estudantes matriculados no ano letivo 2023. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/16:47:31

