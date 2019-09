Criminosos tentam colocar as mãos no dinheiro sacado do FGTS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Extra

Para convencer as vítimas, os golpistas dispõem de dados pessoais, informações sobre contas, número do Cartão Cidadão e o valor aproximado a ser sacado.

Os bandidos prometem que o beneficiado não vai enfrentar filas, pois tudo seria feito com agendamento para a retirada do dinheiro.

O saque de R$ 500 do FGTS tem atraído a atenção de golpistas. Alguns criminosos tentam se passar por funcionários da Caixa Econômica atraindo as vítimas com falsas informações sobre o saque imediato de R$ 500 por conta vinculada.

