Cuiabá empata com o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro

O Cuiabá acaba de empatar, em 2 a 2, com o São Paulo, em partida disputada no estádio do Morumbi, na capital paulista. O jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi o terceiro empate do Cuiabá na competição. Com o resultado, o Dourado chega a 3 pontos e está em 16º. O São Paulo tem a mesma pontuação e está em 18º. O Cuiabá, no entanto, tem dois jogos a menos, que foram adiados por conta da Copa América (contra o Atlético-GO e Grêmio).

No próximo domingo, o Dourado vai à Ilha do Retiro, em Recife (PE), encarar o Sport. Já o São Paulo tem pela frente, no mesmo dia, o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE).

O jogo – O São Paulo começou melhor na partida e, logo aos 12 minutos, Benitez cobrou escanteio na medida para Gabriel Sara, que desviou de cabeça e viu a bola bater na trave. O Tricolor seguiu atacando e, aos 17, Orejuela recebeu pela direita, tocou para Rigoni, no meio, que deixou para Benítez abrir o placar.

Os paulistas, no entanto, não tiveram muito tempo para comemorar, já que aos 23, Marllon tocou para Rafael Gava acertar um lindo chute de fora da área. A bola foi no ângulo, sem chances para Tiago Volpi.

Na sequência, o São Paulo chegou com perigo em outras duas oportunidades. Aos 28, Eder recebeu na área e chutou por cima do gol de Walter. Aos 30, foi a vez do lateral Wellington arriscar de longe e obrigar o goleiro cuiabano a fazer boa defesa.

Além de suportar a pressão do adversário, o Cuiabá conseguiu a virada aos 38, com Elton. O atacante recebeu cruzamento de Rafael Gava e cabeceou rasteiro, no canto direito de Volpi. Só que três minutos depois, o São Paulo empatou. Diego Costa lançou Rigoni, que cruzou para Gabriel Sara. O meia desviou e deixou tudo igual.

Na volta do segundo tempo, o Tricolor levou perigo logo aos 2 minutos com Benitez. O meia chutou de longe e viu Walter espalmar para longe, evitando o gol. Nos minutos seguintes, a intensidade do jogo caiu e o São Paulo só voltou a ter boa oportunidade aos 29, quando a bola bateu na trave em chute rasteiro de Vitor Bueno.

Aos 31, foi a vez de Sara arriscar de longe e mandar por cima do gol. Aos 34, os paulistas quase marcaram o terceiro, mas Walter fez grande defesa. Mesmo com oito minutos de acréscimo, as duas equipes não conseguiram modificar o marcador.

