Com vitórias do União e Operário, Sinop é o pior colocado entre os mato-grossenses na Série D

Com os triunfos do União de Rondonópolis e Operário Várzea-grandense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Sinop Futebol Clube ficou com o pior desempenho entre os mato-grossenses no certame nacional, com dois jogos disputados e nenhuma vitória, amargando a última posição do grupo A-2.

O União, por sua vez, está em 4º colocado na chave A-5, com quatro pontos conquistados. Venceu, ontem, por 4 a 1, o Vitória (ES), no estádio Luthero Lopes. Os gols do Colorado foram anotados por João Emanoel (2), André e Lucas. Já Toni Galego descontou para o time visitante.

Também jogando em casa, no estádio Dito Souza, o Operário conseguiu bater o Real Noroeste (ES). O único gol do confronto foi marcado por Jildemar, ainda no primeiro tempo. O CEOV é vice-líder do grupo, com 6 pontos conquistados. O líder é o Goianésia, que tem mesma quantidade de pontos, mas lidera por saldo de gols.

Agora, o próximo compromisso do Operário é no sábado, fora de casa, diante do Vitória, no estádio Salvador Costa, no Espírito Santo, às 15h. Já o União visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, no domingo, às 15h.

O Galo do Norte, por sua vez, entra em campo no sábado, diante do Baré (RR), no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 17h. No confronto, o Sinop será comandando pelo diretor Gabriel Ferri, já que o treinador Alexandre Carioca teve o contrato reincidido depois de sofrer a 2ª derrota seguida na competição nacional.

Por:Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)

