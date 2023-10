Atlético-MG vence e impede Bragantino de reduzir vantagem do Botafogo na ponta do Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 1. Hulk abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti, Igor Gomes ampliou e Talisson diminuiu.

Com o resultado, o Galo chega a 46 pontos e fica na sexta colocação. Por outro lado, o Massa Bruta segue com 52 pontos, se mantém momentaneamente na segunda colocação, mas perde a chance de reduzir a vantagem de sete pontos para o Botafogo. Além disso, o clube paulista pode perder a vice-liderança ainda nesta quarta em caso de vitória do Flamengo contra o Grêmio.

O próximo compromisso do Atlético-MG é diante do Fluminense em casa, neste sábado, às 20 horas (de Brasília). Já o Bragantino volta a campo contra o Goiás longe de seus domínios, no dia 2 de novembro, às 18 horas.

O jogo – O primeiro tempo foi de poucas finalizações e baixa produção ofensiva. Ainda assim, os dois lados travaram uma disputa equilibrada e com algumas chances pontuais até o primeiro tento. Aos 32 minutos, Léo Ortiz desviou chute de Hulk com a mão dentro da área, dando pênalti ao Galo após revisão no VAR. Três minutos depois, o próprio Hulk cobrou a penalidade e inaugurou o marcador. Após isso, o time mineiro criou boas oportunidades para ampliar, mas foi para o intervalo liderando por um gol ainda.

No segundo tempo, o Bragantino, precisando correr atrás do prejuízo, criou algumas boas chances de empatar. A principal delas aconteceu aos 34 minutos, quando Talisson carimbou o travessão. Instantes depois, Igor Gomes aproveitou belo lançamento de Pavón para ampliar o marcador para o Galo. Já aos 38, Talisson enfim balançou as redes ao finalizar rasteiro no canto de Everson.

Ainda assim, o Massa Bruta não conseguiu aproveitar o bom momento para chegar ao empate e viu sua sequência de invencibilidade no Brasileirão se apagar.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

