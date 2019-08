Cuiabá vence CRB fora de casa e mantém invencibilidade no Brasileiro da Série B

(fotos: Ailton Cruz e assessoria)- 03/08/2019 19:58 /-O Cuiabá Esporte Clube venceu, há pouco, o Clube de Regatas Brasil por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo por Felipe Marques, que balançou as redes após uma falha da defesa. Com esse resultado, o time de Mato Grosso manteve a invencibilidade e chegou há seis jogos sem perder na competição. Além disso, vai voltar para casa com três pontos e assumiu a 10º posição da tabela com 20 pontos se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. Já o time alagoano ainda está melhor colocado em 8º lugar também com 20.

O jogo – O Cuiabá não deu bobeira e logo no início, Rodolfo fez boa jogada com cruzamento, a bola desviou e tocou no travessão do CRB. Aos 3, Jean Patrick do Cuiabá tentou jogada individual e acabou perdendo a bola. Aos 5, Felipe Ferreira do CRB recebeu boa bola, tentou adiantar para escapar da defesa do Cuiabá, mas acabou perdendo. Aos 9, Victor Ramos tirou e salvou o CRB após uma pancada forte de Jean Patrick.

Aos 20, Alisson Farias do CRB recebeu na área do Dourado e chutou, mas acabou neutralizado. Aos 24, equipe de Maceió tentou abrir mais espaços com jogadas pelas laterais, mas foi barrado pelo setor defensivo do Cuiabá.

Ais 25, CRB encontrou dificuldades para bloquear as ações do Cuiabá que colocou pressão mesmo jogando fora de casa. Aos 30, o goleiro do Cuiabá, Victor Souza neutralizou a jogada feita por Igor que chutou a sobra da bola. Aos 32, Alisson Farias apareceu de novo na área do time de Mato Grosso, chutou forte e a bola saiu para fora.

Aos 35, Jonas, zagueiro do Cuiabá, deu bobeira, Willians seguiu nas costas dele e cabeceou, mas sem perigo para o goleiro Victor Souza. Aos 40, Cuiabá chegou com perigo após Jonas mandar por cima do gol de Fernando Henrique. Aos 45, Alisson Farias tentou a último jogado antes do árbitro terminar o primeiro tempo chutando direto para o gol do Cuiabá, mas a bolara passou longe. CRB 0 x 0 Cuiabá.

No segundo tempo, ambos os times voltaram sem alterações. Aos 2, O CRB voltou mais atento no jogo e começou cruzando baixo com Ewerton Páscoa, que conseguiu escanteio com bloqueio de Anderson Conceição. Na cobrança, Léo Ceará cabeceou no cantinho e Victor Souza fez uma linda defesa salvando o Cuiabá. Aos 12, Felipe Marques balançou as redes para o Dourado. Ele empurrou para o gol após uma falha Fernando Henrique. CRB 0 x 1 Cuiabá.

Aos 14, Cuiabá se empolgou após marcar o primeiro. Júnior Todinho recebeu na do CRB, mas chutou fraco e a bola sai para fora pela linha de fundo. Aos 20, o autor do gol do Cuiabá, Felipe Marques puxou jogada, entrou na área do CRB, mas na hora de finalizar chutou para fora. Quase ampliou o placar. Aos 23, CRB encontrou dificuldades pra se recompor após gol o Dourado.

Aos 28, Jonas do Cuiabá tenta furar defesa do CRB batendo forte, mas o goleiro Fernando Henrique conseguiu afastar dando um soco na bola. Aos 29, mais pressão do time cuiabano. Rodolfo cruza com perigo na área e Fernando Henrique tirou mais uma vez. Aos 31, atacante do CRB, Willie recebe sem marcação pela lateral, cruzo e Jonas tirou de cabeça.

Aos 34, CRB apareceu com Hugo Sanches, que recebeu boa bola na frente da área do Cuiabá, mas finalizou rasteiro sem sucesso. Aos 38, na busca pelo segundo gol, Jean Patrick tentou pelo meio, mas a defesa do CRB afastou com tranquilidade. Aos 45, com bom resultado fora de casa, Cuiabá começou a segurar o jogo para voltar com os três pontos fora de casa. Fim de jogo no estádio Rei Pelé. CRB 0 x 1 Cuiabá.

O próximo confronto do Cuiabá será contra o São Bento, na Arena Pantanal, no sábado (10), às 18h. Já o CRB viaja para Goiânia para enfrentar o Atlético (GO), no estádio Antônio Accioly, às 18h15.

Fonte:Redação Só Notícias

