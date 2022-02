Maranhense encontrado pela família em Novo Progresso retorna para casa e família divulga vídeo

Família encontrou Luiz Carlos (Vulgo Aroldo e/ou Aroldinho), de 30 anos, passou seis dias andando inconsciente entre o distrito e Vila Isol e Alvorada da Amazônia, na floresta. (Foto: Divulgação rede social)

Após matéria divulgada que Aroldinho foi encontrado as margens da rodovia BR 163 entre Novo Progresso e distrito de Vila, a família veio da cidade de Boa Vista do Gurupi (MA) para buscar o irmão.

Morador da cidade de Boa Vista do Gurupi o estado do Maranhão, Aroldinho tinha como destino o distrito de Castelo de Sonhos, um amigo o esperava, para trabalho naquela região. Ao chegar em Novo Progresso desceu do ônibus e não foi mais visto. Seis dias após foi encontrado e disse não lembrar do que aconteceu.

Para os familiares e amigos de Aroldinho, de 30 anos, a sensação, hoje, é de alívio. Ele, que estava desaparecido desde o dia 30 de janeiro de 2022, foi encontrado no domingo (seis dias após), ele andava pela rodovia e pela mata sem rumo.

Lilia Lima Rodrigues irmã de Luiz Carlos buscou em Novo Progresso agradeceu a todos que se empenharam para ajudar a encontrar o irmão. “Ele foi encontrado, graças a Deus. Agora ele está bem para a honra e glória do Senhor”, disse Lilia.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/15:33:20

