Leilões da Caixa têm imóveis a partir de R$ 80 mil no Pará

Foto: Reprodução/google | No site da leiloeira é possível verificar informações de valor para lances mínimos nos dois momentos.

A Caixa Econômica Federal está com leilões abertos em todo o Brasil. No Pará, estão disponíveis 12 imóveis, entre casas e apartamentos, em Belém e em outras cidades da região metropolitana, como Ananindeua e Marituba, com preços a partir de R$ 80 mil e descontos de até 40%. Paragominas, Altamira e Bragança também estão na lista de imóveis disponíveis no leilão.

O leilão está dividido em dois momentos para o aceite de propostas. O primeiro será até esta terça-feira (03), às 10h e o segundo momento até a próxima segunda-feira (09), também até às 10h. No site da leiloeira é possível verificar informações de valor para lances mínimos nos dois momentos.

Em todo o território nacional, são 553 imóveis para venda, sendo a região sudeste com mais imóveis disponíveis com 223 no total e a região norte com o menor número, com apenas 16 imóveis disponíveis. Nordeste, centro-oeste e sul estão com 114, 56 e 144 imóveis disponíveis, respectivamente.

Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da leiloeira com a apresentação dos documentos solicitados e condições detalhadas no edital disponível no mesmo site. Pessoas com mais de 18 anos ou menores de 18 que estejam emancipados, pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Brasil estão aptas a fazerem propostas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/18:38:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...