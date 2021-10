Datena sairá da Band para concorrer à presidência em 2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Um dia, um político importante disse que o político tem senso ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora”, disse Datena. Além de Datena, o partido tem dois pré-candidatos à presidência, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). A União Brasil ainda inicia uma tentativa de trazer o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.

José Luiz Datena anunciou, na última terça-feira (12), a sua saída da TV Bandeirantes para concorrer à presidência da República em 2022. As informações são do Léo Dias.

