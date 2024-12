Reservistas devem se apresentar ao Exército Brasileiro até janeiro de 2025

8ª Batalhão de Engenharia de Construção (8ª Bec) — Foto: Gleilson Nascimento/ g1

Em Santarém, oeste do Pará, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) iniciou o processo do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), um compromisso obrigatório para aqueles jovens que cumpriram o serviço militar no 8ª BEC e foram licenciados, após cumprirem o seu tempo de Serviço Militar. O processo de apresentação ocorre durante cinco anos após o licenciamento, com o objetivo de atualizar dados pessoais e manter a organização da mobilização do Exército Brasileiro.

De acordo com o Tenente Sandro Marcos Jacyntho, Delegado de Serviço Militar em Santarém, o EXAR é realizado em dois formatos: online e presencial, dependendo do ano de licenciamento do reservista. Durante os quatro primeiros anos, a apresentação pode ser feita pelo site exarnet.eb.mil.br, de 1º de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025. Esse formato é válido para quem foi licenciado entre 1º de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2024.

No quinto ano, a apresentação deve ser obrigatoriamente presencial. Em 2024, ocorre no período de 9 a 16 de dezembro, na Organização Militar (OM) mais próxima do local da residência do reservista. Em Santarém, a apresentação ocorre no 8º BEC, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h.

Atualizações importantes

O processo presencial inclui:

Atualização de telefone, e-mail e endereço;

Registro de ocupação profissional;

Nova fotografia para os sistemas do Exército.

O Tenente Sandro reforçou que não importa onde o reservista tenha servido. Caso esteja residindo em outro município, como Altamira, por exemplo, ele pode se apresentar em qualquer Organização Militar do Exército Brasileiro, sem a necessidade de retornar à sua unidade original.

A apresentação anual é obrigatória e está regulamentada por lei. A não realização pode acarretar restrições, como dificuldades em obter documentos oficiais, assumir cargos públicos ou até mesmo sanções legais.

O Exar é fundamental para que o Exército mantenha contato com os reservistas e esteja preparado para mobilizações, caso necessário. Em Santarém, o 8º BEC é o ponto de referência para os reservistas locais.

Para mais informações, acesse o site oficial do Exar ou procure a organização militar mais próxima.

