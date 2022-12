Delegação do Brasil desembarca no Rio de Janeiro após eliminação na Copa do Mundo;Veja carta de Neimar

A delegação da Seleção Brasileira enfim desembarcou em solo nacional dois dias depois da eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O voo chegou com bastante atraso, pouco depois das 7 horas (de Brasília), no Rio de Janeiro. O horário previsto inicialmente era 3h30.

O grupo que chegou ao Brasil contava com Tite e sua comissão técnica, dirigentes, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e alguns jogadores. Foi possível ver Ederson, Raphinha, Rodrygo, Danilo, Weverton e Éverton Ribeiro. O restante ficou em na Europa, em Londres. O avião fez uma parada após deixar a cidade de Doha, no Catar.

Tite, visivelmente abalado, não parou para falar com a imprensa. O treinador apenas acenou para torcedores presentes no local e disse um “muito obrigado”. O meia Éverton Ribeiro foi o único a dar entrevista.

“É muito recente ainda. Todo mundo está frustrado, triste. Não esperávamos isso, estávamos confiantes de chegar à final. O trabalho foi feito para cima, estava caminhando bem, com uma equipe forte. Infelizmente em um jogo sofremos um chute no gol e perdemos nos pênaltis. Futebol é assim”, declarou o atleta do Flamengo.

“O Brasil merecia. Temos que agradecer a torcida que nos ajudou, a gente conseguia sentir essa energia. Isso nos deixou muito orgulhosos”, comentou.

Questionado sobre a conversa entre Tite e os demais jogadores após a eliminação, Éverton afirmou que “não tem muito o que falar, né. São momentos difíceis. A gente tentar confortar com palavras, mas é difícil. Foi um baque total, ainda estamos digerindo isso. Essa ferida vai ficar aberta por muito tempo, mas temos que seguir em frente. Temos nossas carreiras, nossos clubes, e vamos tentar se recuperar mais rápido possível”, disse.

Carta aberta ao Tite

Depois de publicar nos stories do Instagram as mensagens que trocou com o atacante Rodrygo e os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, Neymar também usou a rede social para enviar uma “cartinha aberta ao Tite”, agradecendo ao treinador pelo tempo em que ele comandou a seleção brasileira e lamentando o fim do sonho na Copa do Qatar.

“Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO!”, escreveu o camisa 10.

Confira a íntegra

“Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra, e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado, né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10.

Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é MUITO MELHOR!

Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim….

Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o sr nos deu… e foram tantos.

Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo.

Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO!

Obrigado professor Tite, por todo aprendizado… E se tem uma frase que jamais esquecerei é ‘MENTALMENTE FORTE’ e teremos que ser MUITO nesse momento!

Um grande abraço e OBRIGADO.”

Ainda dói

O jogador também publicou nas redes sociais uma mensagem assim que desembarcou no Brasil, vindo do Qatar, neste domingo (11). No texto, ele lamenta que ainda não aprendeu a perder e que a derrota ainda dói muito. No fim, agradeceu o apoio que teve dos torcedores durante o Mundial.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53 com informações de notícia ao minuto e agências

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...