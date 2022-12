Quatro mortos e um sobrevivente em acidente com castanheira na Amazônia

Emerson ao lado do caminhão atingido pela árvore em Laranjal do Jari, no Amapá — Foto: Reprodução/Internet

Quatro pessoas morreram com a queda da castanheira sobre o caminhão próximo ao município de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, na quarta-feira (7). Somente Emerson dos Santos Queiroz, de 35 anos, sobreviveu.

Entenda o Caso

Confira a seguir os nomes dos mortos, que foram identificados por familiares:

*Tamilton José Pacheco, 52 anos;

*Agnaldo dos Santos Araújo, 27 anos;

*Maia Rossio Almeida dos Reis, 53 anos;

*Mailson dos Santos Reis, 20 anos (filho de Maia).

Entre as vítimas estão um pai e um filho que trabalhavam com madeira na região.

Emerson dos Santos Queiroz, de 35 anos, é carpinteiro e seguia de carona no caminhão. Ele foi arremessado cerca de 15 metros e desmaiou após bater com a cabeça na terra.

Emerson dos Santos Queiroz, de 35 anos, trabalha como carpinteiro e também faz “bicos” de eletricista e serrador de madeira. Ele foi o único sobrevivente da queda de uma castanheira sobre um caminhão que deixou 4 mortos na última quarta-feira (7) no Sul do Amapá, durante uma ventania.

O caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, próximo à Rodovia BR-156. Outros 3 ocupantes morreram durante o impacto da queda e o motorista pouco tempo depois, após a chegada das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Militar (PM).

“Estou feliz por estar vivo, mas triste por eles. Apesar de não sermos parentes, a gente sente, porque todos eram trabalhadores”, disse.

De acordo com o sobrevivente, a árvore tinha uma parte do tronco serrada, era muito alta e estava seca. Ele contou que viajava na carroceria do caminhão junto com uma das vítimas.

“Durante a viagem começou a chover e a ventar. Eu ia na carroceria com outro rapaz e dentro [da cabine] ia o motorista e mais dois. A gente ia sentado em cima de dois pneus, ele do lado direito e eu do esquerdo. A árvore estava em uma curva e já tinha uma parte dela serrada há muito tempo. Era uma árvore muito grande, só que já estava seca”, descreveu.

No momento do impacto da árvore contra caminhão, Emerson foi arremessado cerca de 15 metros e desmaiou após bater com a cabeça na terra.

“Depois de um tempo eu levantei e imaginei que tivesse sido outro carro que tivesse batido no caminhão. Depois que vi o que tinha acontecido. O motorista ainda estava vivo e tentei ajudar junto com as pessoas que chegaram”, detalhou.

Após a chegada das equipes de socorro, a árvore foi cortada, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. Emerson foi levado ao hospital de Laranjal do Jari onde recebeu atendimento. Ele se recupera no hotel onde fica hospedado no município.

