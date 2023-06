Depois de fingir morte, homem chega ao próprio funeral de helicóptero

Depois de fingir morte, David Baerten chegou ao próprio funeral em um helicóptero(Foto: Reprodução / TikTok)

Intenção de David Baerten era dar uma ‘lição’ à família sobre como manter contato. Mensagens de luto foram publicadas nas redes sociais do belga David Baerten, de 45 anos, nos últimos dias. “Por que a vida é tão injusta?”, lamentou um internauta. Mas o homem não estava morto, e a descoberta aconteceu quando ele chegou ao próprio funeral, em Liège (Bélgica), dentro de um helicóptero, cercado de uma equipe de gravação. A morte, na verdade, não passou de uma forma de pedir maior contato à família.

No vídeo, algumas pessoas da família apareceram correndo para abraçar o belgo, quando ele saiu do helicóptero. “Você nos pegou”, disse um dos amigos do belga.

Para conseguir manter o fingimento de pé, David contou com o apoio dos filhos e da esposa. Depois da descoberta, ele até tentou se justificar: “O que vejo em minha família muitas vezes me machuca”, disso o belgo ao jornal flamengo “Het Nieuwsblad”.

O argumento veio após uma leva de críticas que Baerten recebeu nas redes sociais. Alguns internautas afirmaram que ele tinha criado toda a situação para obter mais visualizações para seus vídeos no TikTok.

Se era este o objetivo, ele conseguiu: só a publicação da descoberta foi visualizada mais de 1,4 milhão de vezes na plataforma.

“Nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Todos nós nos separamos e nunca mais nos juntamos. Eu me senti desvalorizado. Também vi que minha filha não queria viver assim. É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los”, completou ele.

O velório, segundo David, ainda serviu para constatar quem eram os parentes que realmente se importavam com ele. Segundo ele, apenas metade da família compareceu à cerimônia.

“Isso prova quem realmente se importa comigo. Quem não veio entrou em contato comigo para marcar um encontro. Então, de certa forma, eu venci”, afirmou.

Fonte: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/19:08:11

