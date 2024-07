Homem é preso acusado de violentar sexualmente idosa no Pará

O homem ainda tentou correr da polícia e se esconder mas foi preso pela polícia | Reprodução

O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (12), no momento em que a idosa de 72 anos estava sozinha na residência dela.

Uma ação policial que resultou na prisão em fragrante do suspeito identificado pelo prenome de Jeferson de 22 anos, aconteceu na madrugada da última sexta-feira (12), no momento em que a idosa de 72 anos estava sozinha na residência dela.

O crime aconteceu na comunidade Vila Rio Vermelho, conhecida também como “Gogó da Onça”, distante a cerca de 70 km da cidade de Xinguara, no sul do Pará, às margens da Rodovia BR-155.

Vizinhos ouviram gemidos vindos da casa da idosa e acionaram uma guarnição da Polícia Militar, que se dirigiu até a residência para averiguar o que estava acontecendo. No momento em que os policiais foram até a residência, um suspeito correu e entrou para dentro da casa.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram a idosa sem as roupas deitada na cama e o homem que havia corrido para dentro da casa, deitado no chão do quarto onde a idosa se encontrava.

Ao ser interrogado pelos policiais, o homem confessou que havia praticado o abuso sexual com a idosa.

Enquanto a vítima era encaminhada para uma unidade de saúde do município para receber atendimento médico, o suspeito era conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde diante da materialidade e indícios suficientes, além da confissão do ato delituoso.

Jeferson foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável pelo delegado de plantão.

Fonte: DOL

