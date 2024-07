Operação apreende 600 toras de madeira ilegal no interior do Amazonas — Foto: Divulgação/PC-AM

Madeira foi extraída de uma reserva de Beruri e estava sendo transportada para Manaus, segundo a polícia.

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na apreensão de 600 toras de madeira ilegal que estavam sendo transportadas pelo Rio Purus, na Zona Rural de Beruri, interior do Amazonas. Os troncos de espécies como massaranduba e seringueira foram extraídas de uma reserva do município.

De acordo com a titular da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri, Rosane Ferreira, a ação foi desencadeada após as equipes policiais receberem denúncias sobre um possível transporte ilegal de madeira, no sábado (13).

“Após as denúncias, subimos o Rio Purus em fiscalização e, em região desabitada, flagramos os troncos atracados na margem esquerda, acondicionados em estruturas de jangadas puxadas por uma embarcação conduzida por três homens de 38, 44 e 46 anos”, disse.

Ainda segundo a delegada, foi feita a apreensão e o reboque da madeira para as proximidades de uma comunidade e os infratores foram à delegacia para realização dos procedimentos por transporte ilegal de madeira.

“As investigações apontaram que a madeira foi extraída de uma reserva do município no início do ano e seriam transportadas pelos infratores para Manaus, tendo o trajeto iniciado no dia 7 deste mês”, explicou.

A madeira apreendida foi doada para organizações sem fins lucrativos. Já a embarcação e os instrumentos utilizados no crime foram apreendidos.

Fonte:g1 Amazonas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/16:33:27

