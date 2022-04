Descubra quem está bancando vida de luxo do ex-mendigo

Givaldo tem nova vida bancada por influenciador digital. | Foto:Reprodução/Redes Sociais

O ex-mendigo Givaldo Alves ostenta nova vida de regalias nas redes sociais após fazer sexo com mulher casada no Distrito Federal.

O ex-morador em situação de rua Givaldo Alves, conhecido como “Mendigo do Amor”, ficou nacionalmente conhecido após ser espancado por um personal trainer, que flagrou ele fazendo sexo com sua esposa em Planaltina-DF. (Com informações do portal Em Off).

Após toda a repercussão do caso e a visibilidade que ganhou, Givaldo mudou de vida e ganhou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais.

O ex-mendigo virou influenciador digital e saiu das ruas de Planaltina para morar em um luxuoso flat em frente à Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, a mudança abrupta de realidade levantou uma questão entre os internautas: quem estaria bancando a nova vida de Givaldo?

A colunista Fábia Oliveira afirma que o youtuber Diego Aguiar é o nome por trás do ex-mendigo. O influenciador ficou famoso por promover pirâmides financeiras de bitcoin no Brasil. Mas ao contrário do que foi ventilado por aí, o flat que Givaldo mora hoje não foi um presente de Diego.

Na verdade, o Mendigo de Planaltina está hospedado no imóvel, que fica localizado no hotel Wyndham Roio Barra, e a hospedagem teria duração de apenas dois meses.

BROTHER

Além da luxuosa estada no estabelecimento, Diego Aguiar tem proporcionado outras regalias a Givaldo, como tratamento vip em baladas e restaurantes do Rio de Janeiro, onde a nova ‘personalidade do momento’ ostenta pedindo sempre do bom e do melhor.

E é Diego que fica sempre responsável por quitar a conta, assim como aconteceu quando Givaldo esteve na Vitrinni Lounge, na Barra.

Na ocasião, a presença dele na casa noturna virou assunto nas redes sociais, por conta do beijo que ele deu na influenciadora digital, Grazi Mourão. A moça, inclusive, é amiga de Diego Aguiar e foi apresentada a Givaldo pelo empresário.

Nas redes sociais, Diego Aguiar reúne mais de 1 milhão de seguidores e ostenta uma vida luxuosa, mostrando algumas situações inusitadas visando as vendas de seus cursos. Recentemente, ele foi acusado de manipular jogos NFTs com sua influência e deixar seus seguidores que acompanham suas ‘dicas’ no prejuízo.

Além disso, ele também é conhecido por promover golpes antigos, como a YouXWallet, Louvre Finance e até a FX Trading.

Jornal Folha do Progresso em 20/04/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...