Desesperada, mãe procura por filha desaparecida em Novo Progresso

Fatima Correia divulgou imagem e áudio nas redes sociais, está desesperada com o desaparecimento da filha, ela pede ajuda para quem souber de o paradeiro avisar via telefone (WhatsApp) Fone (66) 99688 1343 . Ainda segunda a mãe ela foi vista última vez em frente à escola Tancredo Neves.

