Destaque da Copinha evita derrota do São Paulo contra o Ceará no Castelão

Ryan Francisco, do São Paulo, pede silêncio para a torcida do Ceará após deixar tudo igual no Castelão – (Foto:LC MOREIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO)

Pedro Henrique abriu o placar no começo, mas Ryan Francisco marcou no fim do primeiro tempo; empate manteve Tricolor invicto no Brasileiro, mas com apenas uma vitória após seis rodadas

Com uma equipe cheia de reservas, o São Paulo visitou o Ceará neste sábado (26), no estádio Castelão, e saiu de lá com um empate por 1 a 1, considerado satisfatório pelo elenco e pela comissão técnica. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Pedro Henrique, ex-jogador do Corinthians, marcou logo no começo, encobrindo Rafael. Pouco antes do intervalo, Ryan Francisco, destaque do título tricolor na Copa São Paulo deste ano, deixou tudo igual em Fortaleza, após cobrança de escanteio. A igualdade manteve a equipe de Luis Zubeldía invicta no Campeonato Brasileiro, mas com apenas uma vitória após seis rodadas. O Vozão tem os mesmos oito pontos do adversário, mas um trunfo a mais.

Por que a partida terminou empatada?

Mesmo sem seus principais destaques, o São Paulo fez uma partida satisfatória

O Ceará recuou demais após abrir o placar e passou a viver de contragolpes esporádicos

Luciano teve uma grande chance de virar logo após o empate são-paulino, mas desperdiçou

O jogo foi truncado, com muitas faltas (32 no total) e sete cartões para cada lado

Gols

Pedro Henrique (Ceará), aos 4 minutos do primeiro tempo

Ryan Francisco (São Paulo), aos 44 minutos do primeiro tempo

Próximos jogos

São Paulo x Náutico, terça-feira (29), às 21h30, no Morumbi, pela Copa do Brasil

Ceará x Palmeiras, quarta-feira (30), às 19h30, no Castelão, pela Copa do Brasil

