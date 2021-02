Empresário que pagou multa milionária recebe pedido para ajudar o Paysandu

Entre outros pedidos estão pagamento de PIX e até a saída do presidente da República | Foto:Reprodução

Elusmar Maggi Scheffer usou as redes sociais para dizer que está recebendo muitos pedidos inusitados e cita time paraense

Após o empresário da soja, Elusmar Maggi Scheffer, pagar uma multa milionária para que o jogador Rodinei pudesse jogar a “final do Brasileiro”, que aconteceu no último domingo (21), no Maracanã, muitos pedidos de “ajuda” começaram a ser enviados para ele de diversas partes do Brasil. Entre elas a que seria de um clube bem conhecido nosso.

Na noite de terça-feira (24), uma rede social, que seria do empresário, diz que está recebendo os pedidos de ajuda, entre eles do Paysandu.

“Não consigo ler e atender a todos, mas hoje vocês se superaram. A lista do que me pediram foi grande… Ajudar Paysandu, Ponte Preta e Náutico”, escreveu em sua conta no Twitter.

O empresário, porém, não deixou claro de quem foi o pedido de ajuda, se foi do clube ou de um torcedor.

– Ajudar Paysandu, Ponte Preta e Náutico

– 1044 Pix

– 231 empregos

– 97 computadores

– 55 Iphones 11

– 41 PC's Gamer

– 40 PS5

– 8 aluguéis

– 5 contas de luz

– 1044 Pix

– 231 empregos

– 97 computadores

– 55 Iphones 11

– 41 PC's Gamer

– 40 PS5

– 8 aluguéis

– 5 contas de luz 👇 Segue — Elusmar Maggi Sheffer (@elusmarmspix) February 24, 2021

Ele também citou outros pedidos que foram feitos. Entre eles, estão: 1044 Pix, 55 Iphones 11, 40 PS5, Go Pro, buquê para aniversário de namoro, derrubar o Bolsonaro, entre outros.

Elusmar Maggi Scheffer ficou conhecido após pagar a multa de $ 1 milhão para que o jogador Rodinei pudesse jogar pelo Internacional contra o Flamengo, na “final’ do Brasileiro”.

De acordo com informações do IG, a família Maggi foi eleita a sétima mais rica do Brasil em lista da revista Forbes, em 2014 — com fortuna estimada em US$ 4,9 bilhões à época.

O Internacional agradeceu a doação.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! 👏🇦🇹 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021



Vale lembrar que o jogador foi expulso da partida após cometer uma falta.

MEME

Contudo, existe a possibilidade da postagem ser meme de internet, aquelas conhecidas publicações com sarros de determinado assunto.

O DOL tenta contato com o Paysandu para saber se tem conhecimento do assunto.

