Detentas de presídios paraenses puderam ver jogo do Paysandu

Torcedores puderam acompanhar o jogo na Curuzu | Divulgação / Ag. Pará

Grupo acompanhou a partida que teve a presença de mulheres e crianças no Estádio da Curuzu

A partida entre Paysandu X Pouso Alegre-MG se tornou histórica por ter apenas mulheres e crianças no estádio Leônidas Sodré de Castro e para isso, o jogo ganhou um lado de responsabilidade social.

O duelo do último domingo (20), teve cerca de 20 mulheres privadas de liberdade, através da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (COOSTAFE), grupo ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

O objetivo é de levar custodiadas para participar do processo de ressocialização, por meio do esporte, isso vem de uma parceria entre a Seap, Governo do Pará e o Paysandu Sport Club.

“Foi um dia único porque a gente está conseguindo promover reinserção social através de um parceiro externo e por meio esporte e lazer, onde as mulheres custodiadas foram convidadas para participaram como torcedores do jogo do Paysandu” explica a coordenadora de trabalho e produção da SEAP, Raquel Lima.

“Como é uma partida para as mulheres, não poderíamos deixa-las de fora, fizemos o convite e é uma satisfação tê-las torcendo com a gente aqui”, diz Nazaré Sampaio, diretora de futebol feminino do Paysandu.

O Paysandu tem ainda mais um jogo a cumprir como punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e com isso, elas vão comandar a festa, outra vez.

