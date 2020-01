Detento foge utilizando alvará de soltura de outro no presídio de Vitória do Xingu, no PA

Complexo Penitenciário em Vitória do Xingu — Foto: Marco Santos/Agência Pará

Fuga é investigada pela Polícia Civil e Secretaria de Administração Penitenciária.

A Polícia Civil investiga a fuga de um preso do recém-inaugurado Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

De acordo com denúncia, detento deixou o presídio usando o alvará de soltura de outra pessoa.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) informou, em nota, que apura o fato ocorrido na última quarta (29).

A Seap disse ainda que instaurou um procedimento disciplinar e a denúncia foi encaminhada para a corregedoria do órgão.

Polícia investiga fuga de detento no recém-inaugurado presídio de Vitória do Xingu

Polícia investiga fuga de detento no recém-inaugurado presídio de Vitória do Xingu

Presídio

O complexo foi inaugurado em novembro de 2019, após seis anos do início das obras, como uma das medidas de compensação pela construção da usina de Belo Monte, por meio deum convêncio com a Norte Energia, operadora da usina, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

O atraso na entrega do presídio já foi alvo de investigação pelo Ministério Público Federal (MPF), logo após o Massacre em Altamira, que resultou na morte de 68 detentos.

A unidade prisional de Vitória do Xingu deve servir para diminuir a superlotação no presídio de Altamira, que segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem capacidade para 163 e já funcionava com lotação de 343, quando ocorreu o massacre.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...