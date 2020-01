Caminhonete furtada na Paraíba, com placa de Pernambuco, é apreendida na rod. BR-230, no Pará

(Foto:Reprodução) – Caminhonete furtada na Paraíba, com placa de Pernambuco, é apreendida na BR-230, no Pará

Apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina pela PRF, quando foram identificadas características de veículo adulterado.

Uma caminhonete furtada na Paraíba, com placa de Pernambuco foi apreendida nesta quinta (30) pela Polícia Rodoviária (PRF) na rod. BR-230, conhecida como Transamazônica, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina, quando foram identificadas características de veículo adulterado. O veículo foi furtado em novembro de 2019, em João Pessoa, capital da Paraíba, de acordo com o sistema da PRF, e estava com placa clonada de caminhonete idêntica.

Três pessoas estavam no veículo. O proprietário disse aos agentes que vinha do Maranhão, onde teria comprado a caminhonete por R$180 mil e tinha como destino a cidade de Uruará, no sudoeste do Pará.

Segundo o agente Oliveira Ribeiro, o motorista foi preso por receptação e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Altamira. O veículo deve passar por perícia antes de ser devolvido ao dono.

O agente informou, ainda, que a PRF está intensificando as abordagens para combater irregularidades e recuperar veículos furtados e roubados. Esta semana três veículos foram apreendidos em Altamira. “A população deve ficar atenta, pesquisar os preços para não cair em propagandas enganosas e também ter cuidado com veículos comprados pela internet”, alertou o agente Ribeiro.

Por G1 PA — Belém

