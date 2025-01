Detran divulga calendário do licenciamento de 2025

Foto: Reprodução | Órgão alerta que o atraso no pagamento é considerado infração gravíssima e gera multa de R$ 293,47, além de outras penalidades

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) publicou o calendário oficial do licenciamento anual para 2025. O calendário inicia no próximo mês de março e detalha as datas de vencimento de acordo com o final da placa dos veículos.

O órgão alerta que o pagamento deve ser realizado dentro do prazo estabelecido, pois o atraso é considerado infração gravíssima e gera multa de R$ 293,47, além de outras penalidades para os proprietários de veículo com o licenciamento irregular.

Além do pagamento do licenciamento anual, os proprietários também podem antecipar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). É importante lembrar que o licenciamento só será efetivado após a quitação de todos os débitos, como multas pendentes de órgãos autuadores, como o DNIT e a PRF.

Para pagar o licenciamento, os motoristas devem acessar o site do Detran, na aba “Veículos – Licenciamento Anual”. Será necessário informar a placa do veículo, o Renavam e o CPF do proprietário para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O pagamento pode ser feito nos bancos conveniados, como Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander até a data do vencimento.

O DAE também pode ser obtido por meio de atendimento presencial nas sedes do Detran, postos avançados e Ciretrans. Motoristas que possuem débitos de licenciamentos anteriores poderão regularizar a situação nesses locais, com a possibilidade de parcelamento via cartão de crédito.

Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) estará disponível para download e impressão no site do Detran, na aba “Emissão de CRLV-e” e também no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

“É importante que os proprietários atentem para o final da placa do veículo e a data de vencimento, pois os motoristas que circularem com veículos em atraso estarão sujeitos à multa e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de terem o veículo retido pelos órgãos autuadores. Por isso, o Detran reforça a importância de realizar os pagamentos dentro do prazo e verificar possíveis pendências, como multas, para evitar problemas”, orienta o coordenador de Registro de Veículos do Detran, Enrique Barbosa.

Para mais informações, os condutores podem acessar o site do Detran ou buscar atendimento presencial em uma das unidades do órgão.

Fonte: Agência Brasil

