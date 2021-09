Detran divulga edital de processo seletivo para contratar temporários; há vagas para o oeste do Pará

A contratação temporária será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. (Foto:Agência Pará)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) publicou, nesta segunda-feira (13), edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ao todo serão 158 vagas para a contratação de servidores temporários. As inscrições serão, exclusivamente, na próxima quinta-feira (16) e na sexta (17). Os interessados podem se inscrever de forma gratuita e, exclusivamente, pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

Os cargos serão para candidatos com nível médio e a contratação temporária será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. A remuneração é R$1.317,14, mais gratificação de trânsito, auxílio alimentação e auxílio transporte com jornada de 30 horas semanais.

Todas as vagas são destinadas ao cargo de assistente de trânsito nos municípios de Abaetetuba, Alenquer, Almeirim, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Mãe do Rio, Marabá, Medicilândia, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé-Açu, Tucumã, Tucuruí, Uruará, Vigia e Xinguara.

A primeira fase das inscrições é de caráter habilitatório, enquanto que a segunda fará a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Na terceira e última fase, de caráter eliminatório, os candidatos farão a entrevista. Para concorrer ao PSS, o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a Administração Pública nem possuir cônjuge, companheiro ou grau de parentesco com os membros da Comissão Organizadora da seletiva.

“O objetivo da abertura das vagas é aumentar o quantitativo operacional de atendimento do Detran, já que, em razão da pandemia, alguns processos do órgão ficaram travados. Assim, com a ajuda dos aprovados no PSS, que irão desenvolver funções administrativas, esperamos conseguir acelerar o andamento desses processos tanto na sede em Belém quanto nas Ciretrans no interior do estado”, explica o diretor geral do Detran, Marcelo Guedes.

