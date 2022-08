Menino de 7 anos fratura crânio e nariz depois de cair de árvore no Pará

O menino foi socorrido e transferido num aeromédico nesta quarta-feira (17) para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua – (Foto:Cleyton Rogerio / Portal Tailândia).

A mãe contou que o garoto estava brincando nesta quarta-feira (17) quando o acidente aconteceu no nordeste paraense

Um menino de 7 anos de idade fraturou o crânio e o nariz na manhã desta quarta-feira (17), após cair de uma árvore no município de Tailândia, região nordeste do Pará. A mãe do garoto disse que o filho estava brincando quando o acidente aconteceu. Ele está sob os cuidados médicos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

Logo após o acidente, o garoto foi socorrido e deu entrada no Hospital Geral de Tailândia. Na unidade hospitalar, os médicos verificaram o estado da criança e decidiram que era melhor ele ser transferido para a capital paraense Com ajuda de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o menino embarcou num aeromédico por volta das 10h de quarta-feira, com destino ao Hospital Metropolitano. A vítima estava consciente e acordada no momento da decolagem juntamente com o acompanhamento da mãe e a equipe do aeromédico.

A reportagem solicitou informações para o Hospital Metropolitano para saber o estado de saúde do menino e aguarda retorno. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022

