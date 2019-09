Detran testa ‘drogômetro’ para identificar consumo de drogas

(Foto:Ascom/Detran)-O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) realizou, na madrugada de terça e quarta-feira (17 e 18), fiscalização no km 7 da rodovia BR-316. A ação teve por objetivo testar o aparelho que vem sendo chamado de “drogômetro”, capaz de identificar substâncias psicoativas no organismo dos condutores. O equipamento está em fase de testes em todo o País.

O aparelho detecta a presença ou não de drogas no organismo dos motoristas através do suor das mãos. O diagnóstico é feito rapidamente, levando em média dois minutos, conseguindo identificar diversas substâncias, tais como maconha e seus derivados, cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, entre outros.

O Detran do Pará foi escolhido para o teste por possuir uma ofensiva atuante com relação à fiscalização de alcoolemia no trânsito, através das operações Lei Seca. “O órgão combate a combinação álcool e direção no trânsito, e estamos prontos para os próximos passos para garantir a vida das pessoas”, afirma o coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa.

Além da alcoolemia, as ações também fiscalizaram outros comportamentos perigosos no trânsito, além do recolhimento de veículos com licenciamento vencido.

Por:Ascom/Detran

